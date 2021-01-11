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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У Львівській області зафіксували землетрус

У районі села Луки Самбірського району Львівської області 10 січня о 13.13 зафіксовано землетрус магнітудою близько 1,9 бали.

На сейсмічній станції Карпатського регіону кажуть, що підземний поштовх  не мав негативних наслідків, оскільки не відчувався на поверхні.

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Тиждень тому стався землетрус на Закарпатті.

У районі села Барбово Мукачівського району 3 січня о 00.08 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх без негативних наслідків магнітудою близько 1,8 бала.

Наприкінці грудня 2020 року в Хорватії стався землетрус магнітудою 6,3 бала. Там були жертви і руйнування.

Україна виділила Хорватії з резервного фонду гуманітарну допомогу в розмірі 20 млн грн.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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