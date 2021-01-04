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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

На Закарпатье зафиксировали землетрясение

На Закарпатье было зафиксировано землетрясение в районе села Барбово Мукачевского района.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, ночью, 3 января были зафиксированы подземные толчки.

— 3 января в 00.08 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона было зафиксировано подземный толчок без негативных последствий магнитудой около 1,8 балла (не ощущается на поверхности человеком), — сообщили в ГСЧС.

Читайте: У берегов Аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение в Хорватии

29 декабря во стране произошли подземные толчки магнитудой 6,3. Вследствие такого землетрясения в Хорватии погибли семь человек и разрушено много домов.

После основного толчка зафиксировали еще серию более мелких. Фиксировали слабые толчки и накануне.

Источник: ГСЧС

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