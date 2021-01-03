У берегов американского штата Аляска зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,1.

По информации Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 235 км к юго-западу от города Адак, в котором проживает несколько сотен человек.

Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 17,1 км.

Читайте: В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла

О пострадавших в результате землетрясения у берегов Аляски или разрушениях пока не сообщали.

На днях мощное землетрясение произошло в Хорватии. Вследствие толчков погибли семь человек, были повреждены десятки домов.

Евросоюз уже начал механизм оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Она предусматривает предоставление жилых контейнеров, утепленных палаток, спальных мешков, кроватей и электрических обогревателей.

Источник: Геологическая служба США