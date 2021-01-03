PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Вікторія Гірко |

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1

У берегов американского штата Аляска зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,1.

По информации Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 235 км к юго-западу от города Адак, в котором проживает несколько сотен человек.

Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 17,1 км.

Читайте: В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла

О пострадавших в результате землетрясения у берегов Аляски или разрушениях пока не сообщали.

На днях мощное землетрясение произошло в Хорватии. Вследствие толчков погибли семь человек, были повреждены десятки домов.

Евросоюз уже начал механизм оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Она предусматривает предоставление жилых контейнеров, утепленных палаток, спальных мешков, кроватей и электрических обогревателей.

Источник: Геологическая служба США

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка