Задержание крымских татар в оккупированном Крыму

Так называемые правоохранители оккупационной власти Крыма незаконно задержали 120 крымских татар якобы с целью проверки документов и автомобилей.

В следствие таких действий крымские татары не смогли посетить судебное заседание по делу Хизб ут-Тахрир (международной исламской партии, деятельность которой разрешена во всем мире, – Ред.). Заседание состоялось 12 января в Ростове-на-Дону.

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Следователи Главного управления полиции Крыма открыли уголовное производство из-за незаконного лишения свободы. Виновным грозит до пяти лет тюрьмы.

Арестовали трех крымских татар

12 января Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) арестовал трех крымских татар. Энверу и Ризе Омеровым присудили 18 и 13 лет, Айдеру Джаппарову – 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Оккупационные власти обвиняют их в осуществлении террористической деятельности и участия в организации Хизб ут-Тахрир.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова осудила принятое незаконное решение относительно наших сограждан. МИД Украины назвал обвинения сфабрикованными, призвал РФ отменить решение суда и немедленно освободить Энвера и Ризу Омеровых и Айдер Джаппарова.