Затримання кримських татар в окупованому Криму

Так звані правоохоронці окупаційної влади Криму незаконно затримали 120 кримських татар начебто з метою перевірки документів та автомобілів.

Через такі дії кримські татари не змогли відвідати судове засідання у справі Хізб ут-Тахрір (міжнародної ісламської партії, діяльність якої дозволена у всьому світі, – Ред.). Засідання відбулося 12 січня в Ростові-на-Дону.

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Слідчі Головного управління поліції Криму відкрили кримінальне провадження через незаконне позбавлення волі. Винним загрожує до п’яти років тюрми.

Ув’язнили трьох кримських татар

12 січня Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (Росія) ув’язнив трьох кримських татар. Енверу та Різі Омеровим присудили 18 та 13 років, Айдеру Джаппарову – 16 років із відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Окупаційна влада звинувачує їх у здійсненні терористичної діяльності та участі в організації Хізб ут-Тахрір.

Український омбудсмен Людмила Денисова засудила ухвалене незаконне рішення щодо наших співгромадян. МЗС України назвало звинувачення сфабрикованими, закликало РФ скасувати рішення суду й негайно звільнити Енвера і Різу Омерових, Айдера Джаппарова.