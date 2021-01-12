PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія
Євгенія Шапоренко |

Терор триває: в РФ суд відправив за ґрати ще трьох кримських татар

У Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (Росія) ухвалив незаконне рішення про ув’язнення кримських татар.

Окупаційна влада звинувачує їх у здійсненні терористичної діяльності та участі в організації Хізб ут-Тахрір.

Читайте: У російських тюрмах ігнорують Covid-19: лист українського політв’язня

Жителів Білогірського району Криму затримали 10 червня 2019 року.

– Російські судді щойно позбавили волі кримських татар Енвера та Різи Омерових – на 18 та 13 років, Айдера Джаппарова – на 16 років з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, – розповіла український омбудсмен Людмила Денисова.

Вона наголосила, засуджує ухвалене незаконне рішення щодо наших співгромадян.

МЗС України назвало звинувачення сфабрикованими та закликало РФ скасувати рішення суду і негайно звільнити Енвера і Різу Омерових, Айдера Джаппарова.

– Зазначені вироки є черговим доказом використання російської судової системи, яка не має нічого спільно з правосуддям, для продовження політики переслідувань кримських татар та придушень будь-яких ознак інакомислення в окупованому Криму, – заявила перший заступник глави МЗС Еміне Джапарова.

Терор триває: в РФ суд відправив за ґрати ще трьох кримських татар

Резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму

7 грудня 63 країни схвалили резолюцію Генеральної асамблеї ООН Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, України, а також частин Чорного і Азовського морів.

Серед тих, хто був проти української резолюції – Росія, а також її союзники.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка