Терор триває: в РФ суд відправив за ґрати ще трьох кримських татар

У Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (Росія) ухвалив незаконне рішення про ув’язнення кримських татар.

Окупаційна влада звинувачує їх у здійсненні терористичної діяльності та участі в організації Хізб ут-Тахрір.

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Жителів Білогірського району Криму затримали 10 червня 2019 року.

– Російські судді щойно позбавили волі кримських татар Енвера та Різи Омерових – на 18 та 13 років, Айдера Джаппарова – на 16 років з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, – розповіла український омбудсмен Людмила Денисова.

Вона наголосила, засуджує ухвалене незаконне рішення щодо наших співгромадян.

МЗС України назвало звинувачення сфабрикованими та закликало РФ скасувати рішення суду і негайно звільнити Енвера і Різу Омерових, Айдера Джаппарова. – Зазначені вироки є черговим доказом використання російської судової системи, яка не має нічого спільно з правосуддям, для продовження політики переслідувань кримських татар та придушень будь-яких ознак інакомислення в окупованому Криму, – заявила перший заступник глави МЗС Еміне Джапарова.

Резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму

7 грудня 63 країни схвалили резолюцію Генеральної асамблеї ООН Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, України, а також частин Чорного і Азовського морів.

Серед тих, хто був проти української резолюції – Росія, а також її союзники.