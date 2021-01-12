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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Разбил авто и ругался: житель Запорожья пытался прорваться в Крым

Житель Запорожья в Чонгаре Херсонской области пытался прорваться с помощью транспортного средства на территорию временно оккупированного Крыма. Пограничники силой остановили автомобиль, водитель которого хотел объехать контроль.

Владелец внедорожника Nissan X-Trail после въезда в контрольный пункт закрылся в автомобиле. Впоследствии мужчина, не дав осмотреть транспорт, отправился на выезд.

Водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств — болард. Правоохранители достали мужчину из салона и задержали его. По словам пограничников, 29-летний мужчина вел себя неадекватно, ругался и угрожал.

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Водителя привлекли к административной ответственности. Мужчину и его транспорт передали в Национальную полицию для выяснения деталей дела.

После ДТП пьяную компанию доставали из воды

Местная молодежь в Жовкве Львовской области решила покататься по сельской дороге под градусом, однако это едва не закончилось гибелью.

За рулем был 19-летний водитель, вместе с ним — старший 28-летний товарищ и несовершеннолетняя подружка. Их странное поведение на дороге заметили патрульные, бросившиеся догонять нарушителей.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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