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Юлія Захарченко |

Розбив авто та лаявся: мешканець Запоріжжя намагався прорватися у Крим

Житель Запоріжжя у Чонгарі Херсонської області намагався прорватися за допомогою транспортного засобу на територію  тимчасово окупованого Криму. Прикордонники силою зупинили автомобіль, водій якого хотів об’їхати контроль.

Власник позашляховика Nissan X-Trail після в’їзду в контрольний пункт зачинився в автомобілі. Згодом чоловік, не давши оглянути транспорт, рушив на виїзд.

Водій двічі намагався протаранити механізм примусової зупинки транспортних засобів – болард. Правоохоронці дістали чоловіка з салону та затримали його. За словами прикордонників, 29-річний чоловік поводився неадекватно, лаявся та погрожував.

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Водія притягнули до адміністративної відповідальності. Чоловіка та його транспорт передали у Національну поліцію для з’ясування деталей справи.

Після ДТП п’яну компанію діставали з води

Місцева молодь у Жовкві Львівської області вирішила покататися сільською дорогою напідпитку, однак це мало не завершилося загибеллю.

За кермом був 19-річний водій, разом із ним – старший 28-річний товариш та неповнолітня подружка. Їхню дивну поведінку на дорозі помітили патрульні, які кинулися наздоганяти порушників.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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