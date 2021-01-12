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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Перекрытые дороги и обыски машин: в Полтаве произошла стрельба

В Полтаве на улице Нижнемлинской произошла стрельба между двумя мужчинами, один из которых получил огнестрельное ранение. Во время стрельбы пострадал 36-летний мужчина, которого госпитализировали в местную больницу.

В связи с этим полиция перекрыла дорогу. Автомобилисты стоят в пробках с 13.00, а сотрудники полиции проводят обыски в машинах с целью найти огнестрельное оружие.

Стрельба началась около 12.00. О перестрелке в полицию сообщили прохожие. На месте следователи устанавливают детали происшествия. Местная полиция ищет стрелков.

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По неофициальным данным, в стрельбе участвовали две криминальные группировки.

В Ровенской области произошла стрельба

В развлекательном заведении города Дубно отдыхали несколько компаний, когда пьяный 34-летний местный житель начал вести себя неадекватно и агрессивно.

Между двумя компаниями на улице возник конфликт и драка. В результате происшествия погиб фельдшер.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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