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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

У Полтаві невідомі чоловіки влаштували розбірки зі стріляниною

У Полтаві біля шиномонтажу сталася стрілянина між двома чоловіками, один з яких отримав вогнепальне поранення.

Поліцію викликали перелякані свідки, що чули постріли. Тільки от, коли правоохоронці приїхали, то учасники конфлікту вже встигли втекти.

Вочевидь, стрілянина тривала недовго. Поліція розпочала оперативно-розшукові заходи щодо встановлення усіх учасників конфлікту.

Зловмисники поранили рідного брата власника шиномонтажу, його стан важкий, а лікарі бояться давати прогнози.

Тим часом правоохоронці оточили Полтаву – чергують на всіх виїздах, перевіряють автомобілі і шукають причетних до стрілянини. Через це у місті утворилися затори.

У поліції поки що мовчать про те, чи вдалося встановити, хто ж влаштував збройні розбірки.

Стрілянина у Полтаві

У Полтаві 12 січня близько 12.00 на вулиці Нижньомлинській сталася стрілянина між двома чоловіками, під час якої постраждав 36-річний чоловік. Про перестрілку в поліцію повідомили перехожі.

За неофіційними даними, у стрільбі брали участь два кримінальні угруповання.

Джерело: Надзвичайні новини

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