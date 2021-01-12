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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Житель “ДНР” намагався перевезти амфетамін у спідній білизні

Державна прикордонна служба виявила у донеччанина таблетки, приклеєні до тіла під спідньою білизною, які той намагався перевезти через кордон України. Знайти надійно заховані пігулки допоміг службовий пес, якого натренували шукати наркотичні речовини.

Пілюлі помітили у Гоптівці Харківської області у жителя тимчасово окупованого міста Донецька. 36-річний чоловік їхав у Росію.

Турист запевняв прикордонників, що 26 прихованих пілюль – це знеболювальне. Після їхнього виявлення мандрівник не зміг розповісти, навіщо прикріпив лікувальні препарати клейкою стрічкою до свого тіла.

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Правоохоронці підозрюють, що у пігулках, найімовірніше, амфетамін. Таблетки направили на експертизу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном до 12 років за статтею 305 Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів КК України.

В Одесі затримали чоловіка з наркотиками

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, у якого знайшли 26 згортків з наркотичними речовинами.

Чоловік почав тікати від співробітників патрульної поліції після того, як побачив службовий транспорт.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Pixabay

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