В Одессе правоохранители задержали мужчину, у которого нашли 26 свертков с наркотическими веществами.
Мужчина начал убегать от сотрудников патрульной полиции после того, как увидел служебный транспорт.
Гражданин Украины пытался скрыться в доме на улице Заньковецкой в Малиновском районе Одессы. Однако ему не удалось избежать встречи с патрульными.
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По словам патрульной полиции, мужчина очень нервничал и не мог рассказать, что он делает в этой местности. При осмотре у мужчины нашли 26 свертков с кристаллическим веществом различных форм голубого цвета. Правоохранители предполагают, что в пакетах наркотики.
У мужчины изъяли все пакеты с неизвестными веществами. Детали дела выясняются.
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