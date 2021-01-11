В Одессе правоохранители задержали мужчину, у которого нашли 26 свертков с наркотическими веществами.

Мужчина начал убегать от сотрудников патрульной полиции после того, как увидел служебный транспорт.

Гражданин Украины пытался скрыться в доме на улице Заньковецкой в ​​Малиновском районе Одессы. Однако ему не удалось избежать встречи с патрульными.

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По словам патрульной полиции, мужчина очень нервничал и не мог рассказать, что он делает в этой местности. При осмотре у мужчины нашли 26 свертков с кристаллическим веществом различных форм голубого цвета. Правоохранители предполагают, что в пакетах наркотики.

У мужчины изъяли все пакеты с неизвестными веществами. Детали дела выясняются.

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