PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Нервничал и пытался скрыться: в Одессе задержали мужчину с наркотиками

В Одессе правоохранители задержали мужчину, у которого нашли 26 свертков с наркотическими веществами.

Мужчина начал убегать от сотрудников патрульной полиции после того, как увидел служебный транспорт.

Гражданин Украины пытался скрыться в доме на улице Заньковецкой в ​​Малиновском районе Одессы. Однако ему не удалось избежать встречи с патрульными.

Читайте: В Киеве мужчина похитил сейф у соседа, чтобы отомстить за затопленную квартиру

По словам патрульной полиции, мужчина очень нервничал и не мог рассказать, что он делает в этой местности. При осмотре у мужчины нашли 26 свертков с кристаллическим веществом различных форм голубого цвета. Правоохранители предполагают, что в пакетах наркотики.

У мужчины изъяли все пакеты с неизвестными веществами. Детали дела выясняются.

В Запорожье мужчина стрелял в охранника супермаркета

В Запорожье мужчина украл шампунь из супермаркета. Когда его заметил охранник, он начал стрелять в него.

Вора задержали в общественном транспорте. У него нашли пистолет, нож и похищенные гигиенические средства из магазина.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх