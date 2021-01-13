На перекрестке в Новомосковске столкнулись две легковушки. Одна из них в результате удара вылетела на тротуар, где стояла молодая женщина с двухлетней дочкой.

Ребенка подмяло под авто – он ​​погиб на глазах у матери и многочисленных свидетелей. Под машиной — лужа крови и детский сапожок, а на колесо буквально намотана детская шапка.

За рулем автомобиля, повлекшего смертельное ДТП, сидел военный.

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Свидетели рассказали, что белый Volkswagen, вылетевший на тротуар, ехал на зеленый сигнал светофора. В этот момент на перекрестке пытался проскочить слева красный Daewoo. Он снес встречный автомобиль, хотя должен был уступить дорогу.

Мать девочки и водитель не пострадали. Врачам не удалось спасти ребенка.

Виновник аварии — 27-летний военный — ехал на собственном авто. Его уже задержали, в ближайшее время объявят подозрение и изберут меру пресечения.

5 января вблизи села Новоалександровка 16-летний сын политика Геннадия Корбана Лев Корбан погиб в ДТП вместе со своей одноклассницей Юлией Васик.

Их тела правоохранители нашли в реке Мокрая.