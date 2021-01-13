На перехресті у Новомосковську зіткнулися два легковики. Один із них внаслідок удару вилетів на тротуар, де стояла молода жінка з дворічною донькою.

Дитину підім’яло під авто – вона загинула на очах у матері та численних свідків. Під машиною – калюжа крові й дитячий чобіток, а на колесо буквально намотана дитяча шапка.

За кермом автівки, що спричинила смертельну ДТП, сидів військовий.

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Свідки розповіли, що білий Volkswagen, який вилетів на тротуар, їхав на зелений сигнал світлофора. Тієї миті на перехресті намагався проскочити ліворуч червоний Daewoo. Він зніс зустрічне авто, хоча мав поступитися дорогою.

Мати дівчинки та водій не постраждали. Лікарям не вдалося врятувати дитину.

Винуватець аварії – 27-річний військовий – їхав на власному авто. Його вже затримали, найближчим часом оголосять підозру й оберуть запобіжний захід.

5 січня неподалік села Новоолександрівка 16-річний син політика Геннадія Корбана Лев Корбан загинув у ДТП разом зі своєю однокласницею Юлією Васик.

Їхні тіла правоохоронці знайшли у річці Мокра.