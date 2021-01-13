Отрезаны уши и ранены легкие: на Киевщине строитель убил товарища из-за денег

На строительстве в пригороде столицы строитель жестоко убил своего товарища по работе. Он отрезал мужчине уши, покалечил лицо и сунул нож в грудь. А причиной такого убийства стали 10 тыс. грн. Эти деньги мужчина откладывал на покупку мопеда, но заплатил этими деньгами за свою жизнь.

Охранников высотки посреди ночи разбудил пронзительный крик. Они бросились в общежитие, где живут строители и просто на улице нашли окровавленного Виктора. Мужчина умолял о помощи из последних сил.

Скорая довезла тяжело-травмированного 51-летнего мужчину в больницу. Виктор потерял очень много крови, но перед смертью успел рассказать медикам, кто и почему изуродовал его лицо и продырявил грудь.

Инцидент начался с того, что мужчины выпивали вместе и один из них обмолвился о сбережениях. Тогда другой начал его пытать, чтобы узнать, где спрятаны деньги. Когда несчастный едва дышал и все-таки показал, где деньги, его убийца не остановился, а еще несколько раз ударил ножом в грудь.

Пустой конверт, в котором погибший прятал деньги и все его вещи остались в комнате. Нападавшим оказался ранее судимый рецидевист с фальшивыми документами.

39-летний садист родом из Донбасса. Настоящее его имя — Артем Ружинский и он, предполагают правоохранители, имеет несколько паспортов. Очевидно, что десять тысяч гривен, которые нападающий забрал у своей жертвы, хватит ненадолго.

Поэтому рецидивист попытается устроиться на работу или совершит новое преступление. Всех, кто видел этого человека, правоохранители просят немедленно им сообщать.

Убийство на Сумщине