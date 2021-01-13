Відрізані вуха та поранені легені: на Київщині будівельник убив товариша через гроші

На будівництві у містечку Вишневому, у передмісті столиці будівельник жорстоко убив свого товариша по роботі. Він різав чоловікові вуха, нівечив обличчя та запхав ніж у груди. А причиною такого вбивства стали 10 тис. грн. Ці гроші чоловік відкладав на купівлю мопеда, але заплатив цими грошима за своє життя.

Охоронців висотки посеред ночі розбудив пронизливий крик. Вони кинулися до гуртожитку, де мешкають будівельники і просто на вулиці знайшли закривавленого Віктора. Чоловік благав про допомогу з останніх сил.

Швидка довезла тяжко-травмованого 51-річного чоловіка до лікарні. Віктор втратив дуже багато крові, але перед смертю встиг розповісти медикам, хто і чому спотворив йому обличчя та продірявив груди.

Інцидент розпочався з того, що чоловіки випивали разом і один з них обмовився про заощадження. Тоді інший почав його катувати, щоб дізнатися, де заховані гроші. Коли нещасний ледве дихав і таки показав, де гроші, його вбивця не спинився, а ще кілька разів ударив ножем в груди.

Порожній конверт, у якому загиблий ховав гроші та всі його речі лишилися у кімнаті. Нападником виявився раніше судимий рецидевіст з фальшивими документами.

39-ти річний садист родом із Донеччини. Справжнє його ім’я – Артем Ружинський і він, припускають правоохоронці, має кілька паспортів. Очевидно, що 10 тисяч гривень, які нападник забрав у своєї жертви, вистачить ненадовго.

Тому рецидивіст спробує влаштуватися на роботу або скоїть новий злочин. Усіх, хто бачив цього чоловіка, правоохоронці просять негайно їм повідомляти.

Вбивство на Сумщині