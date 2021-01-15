На Львовщине водитель сбил троих подростков — они в больнице

В селе Конив Львовской области произошло ДТП с участием трех подростков, которые в результате аварии получили травмы. Дети 14 и 15 лет попали под машину местной жительницы, которая находилась за рулем Skoda Fabia.

Инцидент произошел из-за того, что дорога была неосвещенная, поэтому водитель не увидела детей, которые шли по обочине.

В результате ДТП три пешехода получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждения Самборского района.

Ночное ДТП в Киеве

Поздно вечером 13 января в Киеве произошло ДТП на Харьковском шоссе.

Водитель Ford Edge, двигаясь в направлении Ленинградской площади, на скорости влетел в Toyota Prius полиции.

В результате столкновения пострадала полицейская. С травмами ее срочно госпитализировали в больницу.