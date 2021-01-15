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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

На Львівщині водій збив трьох підлітків – вони в лікарні

У селі Конів Львівської області сталася ДТП за участю трьох підлітків, які у результаті аварії отримали травми. Діти віком 14 та 15 років потрапили під машину місцевої жительки, яка перебувала за кермом Skoda Fabia.

Інцидент трапився через те, що дорога була неосвітлена, тому водій не побачила дітей, які йдуть узбіччям.

Унаслідок ДТП три пішоходи отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медзакладів Самбірського району.

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Пізно ввечері 13 січня  у Києві сталася ДТП на Харківському шосе.

Водій Ford Edge, рухаючись у напрямку Ленінградської площі, на швидкості влетів у Toyota Prius поліції.

Внаслідок зіткнення постраждала поліцейська. З травмами її терміново госпіталізували до лікарні.

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