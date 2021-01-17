PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія
Людмила Грубнік |

В Черном море затонуло российское судно, спасатели ищут членов экипажа

17 января в Черном море, недалеко от берегов Турции, потерпел крушение российский сухогруз.

Происшествие случилось в провинции Бартын. Сейчас на месте работают спасатели.

Они ищут членов экипажа, которых на борту было 15. Они должны находиться на троих шлюпках. По последним данным, удалось спасти троих человек.

Информации о других членах пока нет. При этом данные о погибших также не поступали.

Спасительная операция осложнена из-за погодных условий.

Читайте
Танкер Делфи: сколько стоила спасательная операция

Взрыв на российском танкере

24 октября 2020 года на российском танкере Генерал Ази Асланов в Азовском море произошел взрыв.

По одной из версий, он случился из-за нарушения техники безопасности.

Подробнее о взрыве на российской танкере читайте на Фактах ICTV.

Источник: ТАСС, Анадолу

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх