17 января в Черном море, недалеко от берегов Турции, потерпел крушение российский сухогруз.

Происшествие случилось в провинции Бартын. Сейчас на месте работают спасатели.

Они ищут членов экипажа, которых на борту было 15. Они должны находиться на троих шлюпках. По последним данным, удалось спасти троих человек.

Информации о других членах пока нет. При этом данные о погибших также не поступали.

Спасительная операция осложнена из-за погодных условий.

Взрыв на российском танкере

24 октября 2020 года на российском танкере Генерал Ази Асланов в Азовском море произошел взрыв.

По одной из версий, он случился из-за нарушения техники безопасности.

Подробнее о взрыве на российской танкере читайте на Фактах ICTV.

Источник: ТАСС, Анадолу