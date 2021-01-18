В Запорожье будут судить депутата городского совета за вымогательство и получение $13 тыс. взятки.
Депутат, который, к тому же, является заместителем председателя профильной постоянной комиссии горсовета, за $12 тыс. пообещал выделить земельный участок.
А еще за $1 тыс. собирался повлиять на человека, который вносит сведения в Государственный земельный кадастр.
В случае доказательства вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также депутат не будет иметь права занимать должности до трех лет.
Задержание полицейского в Киеве
В Киеве в январе задержали представителя Нацполиции за вымогательство $10 тыс.
За эти деньги правоохранитель обещал закрыть уголовное производство и вернуть эвакуированное транспортное средство.
Сейчас полицейскому выбирают меру пресечения.