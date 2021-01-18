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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Запорожье депутат пообещал выделить землю за $13 тыс.

В Запорожье будут судить депутата городского совета за вымогательство и получение $13 тыс. взятки.

Депутат, который, к тому же, является заместителем председателя профильной постоянной комиссии горсовета, за $12 тыс. пообещал выделить земельный участок.

А еще за $1 тыс. собирался повлиять на человека, который вносит сведения в Государственный земельный кадастр.

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В случае доказательства вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также депутат не будет иметь права занимать должности до трех лет.

Задержание полицейского в Киеве

В Киеве в январе задержали представителя Нацполиции за вымогательство $10 тыс.

За эти деньги правоохранитель обещал закрыть уголовное производство и вернуть эвакуированное транспортное средство.

Сейчас полицейскому выбирают меру пресечения.

Источник: Офис генпрокурора

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