У Запоріжжі судитимуть депутата міської ради за вимагання та одержання $13 тис. хабара.

Депутат, який, до того ж, є заступником голови профільної постійної комісії міськради, за $12 тис. пообіцяв виділити земельну ділянку.

А ще за $1 тис. мав вплинути на особу, яка вносить відомості до Державного земельного кадастру.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також депутат не матиме права обіймати посади до трьох років.

Затримання поліцейського в Києві

У Києві в січні затримали представника Нацполіції за вимагання $10 тис.

За ці кошти правоохоронець обіцяв закрити кримінальне провадження та повернути евакуйований транспортний засіб.

Наразі поліцейському обирають запобіжний захід.