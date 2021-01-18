PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Запоріжжі депутат пообіцяв виділити землю за $13 тис.

У Запоріжжі судитимуть депутата міської ради за вимагання та одержання $13 тис. хабара.

Депутат, який, до того ж, є заступником голови профільної постійної комісії міськради, за $12 тис. пообіцяв виділити земельну ділянку.

А ще за $1 тис. мав вплинути на особу, яка вносить відомості до Державного земельного кадастру.

Читайте
Корупція у Київтранспарксервісі: начальника затримали на хабарі у $2 тис.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також депутат не матиме права обіймати посади до трьох років.

Затримання поліцейського в Києві

У Києві в січні затримали представника Нацполіції за вимагання $10 тис.

За ці кошти правоохоронець обіцяв закрити кримінальне провадження та повернути евакуйований транспортний засіб.

Наразі поліцейському обирають запобіжний захід.

Джерело: Офіс генпрокурора

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка