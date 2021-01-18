У Запоріжжі судитимуть депутата міської ради за вимагання та одержання $13 тис. хабара.
Депутат, який, до того ж, є заступником голови профільної постійної комісії міськради, за $12 тис. пообіцяв виділити земельну ділянку.
А ще за $1 тис. мав вплинути на особу, яка вносить відомості до Державного земельного кадастру.
У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також депутат не матиме права обіймати посади до трьох років.
Затримання поліцейського в Києві
У Києві в січні затримали представника Нацполіції за вимагання $10 тис.
За ці кошти правоохоронець обіцяв закрити кримінальне провадження та повернути евакуйований транспортний засіб.
Наразі поліцейському обирають запобіжний захід.