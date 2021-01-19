Убийство младенца в роддоме – в Казахстане осудили врачей

В Казахстане осудили медиков Атырауского областного перинатального центра, которых обвиняли в убийстве новорожденного ребенка.

По данным следствия, ребенка из-за халатности оформили как мертворожденного, хотя он был живым, и поместили в морозильную камеру.

Когда ребенок подал признаки жизни, врачи вместо того, чтобы реанимировать его, решили действовать по оформленным документами и оставить новорожденного умирать. Якобы информацию в базе данных уже нельзя было откорректировать.

Из-за смерти ребенка главврача Куаныша Нысанбаева лишат свободы на 18 лет, акушера-гинеколога Аскара Каиржана – на 16 лет, акушера Тамилу Кульбатирову – на 15 лет.

Их обвиняли в умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Врачам-неонатологам Руслану Нурмаханбетову и Дариге Джумабаевой из-за несообщения о преступлении назначили по 3 года лишения свободы.

Акушера-гинеколога и главврача роддома задержали по подозрению в убийстве новорожденного 4 октября 2019 года.

После скандала со смертью новорожденного ребенка председатель регионального управления здравоохранения Маншук Аймурзиева покинула должность.

В феврале 2020 года ее приговорили к штрафу в размере 5,3 млн тенге (355,9 тыс. грн), а также лишили права три года занимать руководящие должности в медицине.

Забил младенца до смерти

В январе в поселке Летичевка Черкасской области отец забил 4-месячного сына до смерти.

28-летний мужчина бил головой ребенка о быльце кровати, пока тот не перестал дышать. 21-летняя мать ничего не смогла сделать, потому что муж ударил и ее.

Отец всячески отрицает свою вину, уверяя, что хотел успокоить ребенка.

Источник: informburo.kz

Фото: informburo.kz