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Тетяна Забожко |

Поклали немовля в морозилку: у Казахстані засудили п’ятьох лікарів пологового

У Казахстані засудили медиків Атирауського обласного перинатального центру, яких звинувачували в убивстві новонародженої дитини.

За даними слідства, немовля через недбальство оформили як мертвонароджене, хоча воно було живе, й помістили до морозильної камери.

Коли дитина подала ознаки життя, лікарі замість того, щоб реанімувати її, вирішили діяти за оформленими документами й залишили новонародженого вмирати. Буцімто інформацію в базі даних уже не можна було відкоригувати.

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Через смерть дитини головлікаря Куаниша Нисанбаєва позбавлять волі на 18 років, акушера-гінеколога Аскара Каіржана – на 16 років, акушера Тамілу Кульбатірову – на 15 років.

Їх звинувачували в умисному вбивстві групою осіб за попередньою змовою.

Лікарям-неонатологам Руслану Нурмаханбетову й Дарізі Джумабаєвій через неповідомлення про злочин призначили по 3 роки обмеження волі.

Акушера-гінеколога та головлікаря пологового будинку затримали за підозрою у вбивстві новонародженого 4 жовтня 2019 року.

Вбивство немовля в пологовому – у Казахстані засудили лікарів

Після скандалу зі смертю новонародженої дитини голова регіонального управління охорони здоров’я Маншук Аймурзієва покинула посаду.

У лютому 2020 року її засудили до штрафу в розмірі 5,3 млн тенге (355,9 тис. грн), а також позбавили права три роки обіймати керівні посади в медицині.

Забив немовля до смерті

У січні в селищі Летичівка на Черкащині батько забив 4-місячного сина до смерті.

28-річний чоловік гамселив головою дитини об бильце ліжка, допоки та не перестала дихати. 21-річна мати нічого не змогла вдіяти, бо чоловік вдарив і її.

Батько всіляко заперечує свою провину, запевняючи, що хотів заспокоїти дитину.

Джерело: informburo.kz

Фото: informburo.kz

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