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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

Едва не утонули: в Полтаве студенты спасли школьниц, которые провалились под лед

У Полтаві двоє студентів врятували школярок, які ледь не потунули у ставку. Дівчатка пішли гуляти і провалилися під тонким льодом, але незнайомці вчасно поспіли і почали рятувати їх.

Рятувати дівчат прибіг ще один чоловік. Що у ставку хтось тоне, він побачив із вікна своєї квартири. Миттєво вибіг на вулицю, перебіг дорогу, знайшов гілку і кинувся допомагати хлопцям.

За лічені хвилини чоловік уже подав хлопцеві гілку і тримав його за ногу, доки той витягував із крижаної води другу дівчинку. Коли дівчат притягли на берег, до водойми уже мчали швидка, рятувальники та навіть поліція.

Швидка відвезла 12-річних подруг на огляд до дитячої лікарні. Їхньому життю тепер нічого не загрожує.

Читайте: Желтый уровень опасности: в Киеве перебои в работе транспорта из-за гололеда

Это уже второй случай этой зимой на Полтавщине, когда дети проваливаются под лед. К счастью, случайные свидетели вовремя их спасли. А вот два рыбака таки поплатились жизнью за рискованный выход на тонкий лед.

Гололед в столице

В Киеве несколько дней на дорогах наблюдается сильный гололед. В результате чего в городе произошло несколько серьезных аварий.

Так, на улице Энтузиастов произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и автомобиль занесло в дерево.

Подробнее о последствиях гололеда в Киеве, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Надзвичайні новини

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