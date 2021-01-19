Тіло шукали два дні: на Закарпатті 26-річний хлопець провалився під кригу

На Закарпатті рятувальники дістали з води 26-річного хлопця, який провалився під кригу на сільському ставку.

Смертельний інцидент трапився у селі Сільце Іршавського району.

З’ясувалося, що хлопець провалився під лід ще 17 січня. Таким чином, за словами друзів, він хотів скоротити шлях додому.

Про зникнення вони повідомили ввечері 18 січня.

Оглянувши ставок, на середині водойми рятувальники ДСНС помітили свіжу ополонку, біля якої закінчувалися людські сліди.

Водолази знайшли та дістали тіло утопленика лише вранці 19 січня. Всі обставини інциденту встановлюються.

У Полтаві школярки провалилися під кригу

У грудні в Полтаві випадкові перехожі врятували двох 12-річних школярок, які провалилися під кригу.

Поки чоловіки доправляли дівчат до берега, очевидці встигли викликати поліцію, рятувальників та швидку допомогу.

Швидка відвезла подруг до місцевої дитячої лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.