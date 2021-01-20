Суд над Николаем Тарасовым: что известно о деле в убийстве Даши Лукьяненко

В Одесской области суд 20 января вынес приговор подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николаю Тарасову.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Также Тарасов должен будет выплатить потерпевшей стороне 800 тыс. грн компенсации.

Поиски Дарьи Лукьяненко

11-летняя Даша Лукьяненко пропала 13 июня 2019 года в селе Ивановка Одесской области. Девочка шла на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

На поиски ребенка отправились сотни людей: сотрудники полиции, ГСЧС, Нацгвардия и волонтеры. Также к поискам привлекли авиацию и водолазов.

Спустя неделю, 19 июня 2019 года, тело Дарьи нашли в выгребной яме на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед семьи Лукьяненко Николай Тарасов.

Как Тарасов спланировал убийвство

Преступление Николай Тарасов спланировал заранее.

Он сразу признался, что из-за сексуальной неудовлетворенности он хотел изнасиловать девочку. Преступление Тарасов планировал два месяца. Однако речь не шла конкретно о Дарье. Решение напасть именно на нее он принял в июне 2019 года.

По материалам дела, в 14.30 Тарасов заманил девочку во двор, а уже через полчаса выбросил ее тело в выгребную яму.

Убийство Дарьи Лукьяненко: как проходит суд над Тарасовым / 1 фотография

Брат, мать и отец Николая Тарасова прошли проверку на полиграфе, которая показала, что они не знали о преступлении и не помогали его скрывать.

Суд над Тарасовым

Николая Тарасова суд сразу поместил под стражу без возможности внесения заставы. Затем ему еще несколько раз продлевали срок заключения в СИЗО.

Тарасов сразу признал свою вину, но во время одного из заседаний 10 декабря 2019 года он заявил, что не убивал девочку. Мол, признаться его заставили полицейские.

Однако заговорил он об этом только, когда дело рассматривал по существу Раздельнянский районный суд.

— Я ее не убивал. Полицейские заставили меня взять вину. Они меня били. Сколько раз они обыскивали наш дом, и только спустя неделю нашли ее в яме. Они говорят, что я перепрятал тело. Но я этого не делал, — сказал Николай Тарасов.

Оглашение приговора

20 января 2021 года Раздельнянский районный суд должен вынести приговор Николаю Тарасову. Однако во время провозглашения своего последнего слова подозреваемый порезал себе горло.

— Сегодня мое последнее слово. И я поставлю точку. Не вы, а я, — заявил Тарасов и начал резать горло лезвием.

Правоохранители остановили Тарасова. Подсудимому сразу же оказали первую медицинскую помощь и вернули в зал суда. Заседание после этого продолжилось.