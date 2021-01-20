Суд над Миколою Тарасовим: що відомо про справу у вбивстві Даші Лук’яненко

В Одеській області суд 20 січня виніс вирок підозрюваному в убивстві 11-річної Даші Лук’яненко Миколі Тарасову.

Його засудили до 15 років позбавлення волі. Також Тарасов повинен буде виплатити потерпілій стороні 800 тис. грн компенсації.

Пошуки Даші Лук’яненко

11-річна Даша Лук’яненко зникла 13 червня 2019 року в селі Іванівка Одеської області. Дівчинка йшла на заняття з танців, але туди так і не потрапила.

На пошуки дитини вирушили сотні людей: співробітники поліції, ДСНС, Нацгвардія і волонтери. Також до пошуків залучили авіацію та водолазів.

За тиждень, 19 червня 2019 року, тіло Даші знайшли у вигрібній ямі на території сусідського будинку. У злочині зізнався 22-річний сусід сім’ї Лук’яненків Микола Тарасов.

Як Тарасов спланував вбивство

Злочин Микола Тарасов спланував заздалегідь.

Він одразу зізнався, що через сексуальну незадоволеність хотів зґвалтувати дівчинку. Злочин Тарасов планував два місяці. Однак йшлося не конкретно про Дашу. Рішення напасти саме на неї він прийняв у червні 2019 року.

За матеріалами справи, о 14.30 він заманив дитину у двір, а вже через півгодини викинув її тіло у вигрібну яму.

Вбивство Даші Лук’яненко: як проходить суд над Тарасовим / 1 фотография

Брат, мати і батько Миколи Тарасова пройшли перевірку на поліграфі, яка показала, що вони не знали про злочин і не допомагали його приховувати.

Суд над Тарасовим

Миколу Тарасова суд одразу помістив під варту без можливості внесення застави. Потім йому ще кілька разів продовжували термін перебування у СІЗО.

Микола Тарасов одразу визнав свою провину, але під час одного із засідань 10 грудня 2019 року заявив, що не вбивав дівчинку. Мовляв, зізнатися його змусили поліцейські.

Однак заговорив він про це тільки тоді, коли справу розглядав по суті Роздільнянський районний суд.

– Я її не вбивав. Поліцейські змусили мене взяти провину. Вони мене били. Скільки разів вони обшукували наш будинок, і тільки через тиждень знайшли її в ямі. Вони кажуть, що я переховав тіло. Але я цього не робив, – сказав Микола Тарасов.

Оголошення вироку

20 січня 2021 року Роздільнянський районний суд має винести Миколі Тарасову вирок. Однак під час проголошення свого останнього слова підозрюваний порізав собі горло.

– Сьогодні моє останнє слово. І я поставлю крапку. Не ви, а я, – заявив Тарасов і почав різати горло лезом.

Правоохоронці зупинили Тарасова. Підсудному одразу надали першу медичну допомогу і повернули до зали суду. Засідання після цього продовжилося.