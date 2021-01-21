Поломался обогреватель: на Хмельнитчине в пожаре погиб пенсионер

В Староконстантинове Хмельницкой области горел дом супругов-пенсионеров.
Смертельный инцидент произошел на улице Газопроводная. По данным ГСЧС, пламя разгорелось в комнате, где работал обогреватель.
Пожарные успели спасли 83-летнюю женщину, ее 85-летний муж погиб.
Отмечается, что из-за сильного задымления спасатели применяли аппараты защиты органов дыхания и зрения.
Дом удалось спасти от разрушения, поскольку пожар не успела распространиться на все комнаты.
“Новогоднее” убийство на Хмельнитчине
В Славуте Хмельницкой области 35-летний мужчина погиб в новогоднюю ночь, наведавшись в гости к своей бывшей сожительнице.
24-летний парень, который праздновал Новый год вместе с девушкой, начал драку, а затем расправился с бывшим своей возлюбленной.
За совершенное преступление парню грозит до 10 лет тюрьмы.