Поломался обогреватель: на Хмельнитчине в пожаре погиб пенсионер

В Староконстантинове Хмельницкой области горел дом супругов-пенсионеров.

Смертельный инцидент произошел на улице Газопроводная. По данным ГСЧС, пламя разгорелось в комнате, где работал обогреватель.

Пожарные успели спасли 83-летнюю женщину, ее 85-летний муж погиб.

Отмечается, что из-за сильного задымления спасатели применяли аппараты защиты органов дыхания и зрения.

Дом удалось спасти от разрушения, поскольку пожар не успела распространиться на все комнаты.

“Новогоднее” убийство на Хмельнитчине

В Славуте Хмельницкой области 35-летний мужчина погиб в новогоднюю ночь, наведавшись в гости к своей бывшей сожительнице.

24-летний парень, который праздновал Новый год вместе с девушкой, начал драку, а затем расправился с бывшим своей возлюбленной.

За совершенное преступление парню грозит до 10 лет тюрьмы.