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Наташа Тарчевська |

Зламався обігрівач: на Хмельниччині в пожежі загинув пенсіонер

У Старокостянтинові на Хмельниччині горів будинок подружжя пенсіонерів.

Смертельний інцидент стався на вулиці Газопровідна. За даними ДСНС, полум’я розгорілося у кімнаті, де працював обігрівач.

Пожежники встигли врятували 83-річну жінку, її 85-річний чоловік загинув.

Зламався обігрівач: на Хмельниччині в пожежі загинув пенсіонер

Зазначається, що через сильне задимлення рятувальники застосовували апарати захисту органів дихання та зору.

Будинок вдалося врятувати від руйнування, оскільки пожежа не встигла розповсюдитися на всі кімнати.

“Новорічне” вбивство на Хмельниччині

У Славуті Хмельницької області 35-річний чоловік загинув у новорічну ніч, завітавши у гості до своєї колишньої співмешканки.

24-річний хлопець, який святкував Новий рік разом із дівчиною, почав бійку, а згодом розправився із колишнім своєї коханої.

За скоєний злочин хлопцеві загрожує до 10 років в’язниці.

Джерело: ДСНС

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