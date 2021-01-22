Серед постраждалих внаслідок пожежі у будинку для літніх людей Харкова є мешканці міста, регіону, а також Донецької області.
Про це під час брифінгу повідомив головний лікар Харківської лікарні №17 Дмитро Черепов.
– Є з Харкова, є з Харківської області, є з іншої області, з Донецької, одна людина, – зазначив Дмитро Черепов.
За його словами, ніхто з постраждалих, які перебувають у закладі, не може пересуватися самостійно.
Крім того, вдалося зв’язатися з їхніми родичами. Надалі постраждалі можуть залишитися у закладі.
– Ми пропонуємо їм залишитися. Це залежатиме і від самого пацієнта, і від його родичів, – додав Дмитро Черепов.
Пожежа у Харкові
21 січня у Харкові під час пожежі у будинку для літніх людей загинуло 15 осіб, ще 11 – отримали травми.
Нині трагічний випадок розслідують правоохоронці.
22 січня постраждалих відвідав президент України Володимир Зеленський. Через подію 23 січня в Україні оголошено днем жалоби. Детальніше про пожежу у Харкові читайте на Фактах ICTV.
Фото: ДСНС