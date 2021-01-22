Посольство Украины во Франции обратилось с официальным запросом в прокуратуру Парижа об избиении 14-летнего подростка.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Посольство Украины во Франции занимается этим делом с первых дней инцидента. Пострадавший юноша стал жертвой конфликта между подростковыми группами. Сейчас Юрий госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь, — рассказал Николенко.

По его словам, посольство Украины взаимодействует с правоохранительными органами для проведения расследованию.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что украинские консулы находятся в постоянном контакте с родными избитого 14-летнего подростка и взаимодействуют с французскими полицейскими.

Трагічний випадок у Парижі з побиттям невідомими українського підлітка Юрія. Молимося за його одужання. Наші консули у постійному контакті з рідними юнака і взаємодіють з французькими правоохоронцями для швидкого і об’єктивного розслідування.Тримаю питання на особистому контролі. pic.twitter.com/80RGAhSW74 — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) January 21, 2021

В Париже (Франция) 15 января группа преступников в масках с металлическими дубинками, битами и ножами напали на 14-летнего украинца Юрия, когда он с друзьями возвращался из колледжа.

Избиение произошло возле Эйфелевой башни.

Французские врачи диагностировали у молодого парня пробитый череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находится в тяжелом состоянии. Парень сейчас находится в коме в реанимационном отделении. Его состояние критическое.