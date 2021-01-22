Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Избиение 14-летнего украинца в Париже: посольство Украины обратилось в прокуратуру

Посольство Украины во Франции обратилось с официальным запросом в прокуратуру Парижа об избиении 14-летнего подростка.

Избиение 14-летнего украинца в Париже: посольство Украины обратилось в прокуратуру

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Посольство Украины во Франции занимается этим делом с первых дней инцидента. Пострадавший юноша стал жертвой конфликта между подростковыми группами. Сейчас Юрий госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь, — рассказал Николенко.

Читайте
Взрывчатка на воротах: под Кропивницким убили местного бизнесмена

По его словам, посольство Украины взаимодействует с правоохранительными органами для проведения расследованию.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что украинские консулы находятся в постоянном контакте с родными избитого 14-летнего подростка и взаимодействуют с французскими полицейскими.

В Париже (Франция) 15 января группа преступников в масках с металлическими дубинками, битами и ножами напали на 14-летнего украинца Юрия, когда он с друзьями возвращался из колледжа.

Избиение произошло возле Эйфелевой башни.

Французские врачи диагностировали у молодого парня пробитый череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находится в тяжелом состоянии. Парень сейчас находится в коме в реанимационном отделении. Его состояние критическое.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка