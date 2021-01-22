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Оксана Доротюк |

Побиття 14-річного українця в Парижі: посольство України звернулось до прокуратури

Посольство України у Франції звернулось з офіційним запитом до прокуратури Парижу щодо побиття 14-річного підлітка.

Побиття 14-річного українця в Парижі: посольство України звернулось до прокуратури

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Посольство України у Франції займається цією справою з перших днів інциденту. Потерпілий юнак став жертвою конфлікту між підлітковими групами. Зараз Юрій госпіталізований, йому надається медична допомога, – розповів Ніколенко.

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За його словами, посольство України взаємодіє з правоохоронними органами для проведення рослідування.

Посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що українські консули перебувають у постійному контакті з рідними побитого 14-річного підлітка та взаємодіють з французькими поліцейськиими.

У Парижі (Франція) 15 січня група злочинців у масках з металевими кийками, битками та ножами здійснили напад на 14-річного українця Юрія, коли він з друзями повертався з коледжу.

Побиття сталося поблизу Ейфелевої вежі.

Французькі лікарі діагностували у молодого хлопця пробитий череп у кількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебуває у тяжкому стані. Хлопець зараз перебуває в комі в реанімаційному відділенні. Його стан критичний.

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