Посольство України у Франції звернулось з офіційним запитом до прокуратури Парижу щодо побиття 14-річного підлітка.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Посольство України у Франції займається цією справою з перших днів інциденту. Потерпілий юнак став жертвою конфлікту між підлітковими групами. Зараз Юрій госпіталізований, йому надається медична допомога, – розповів Ніколенко.

За його словами, посольство України взаємодіє з правоохоронними органами для проведення рослідування.

Посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що українські консули перебувають у постійному контакті з рідними побитого 14-річного підлітка та взаємодіють з французькими поліцейськиими.

Трагічний випадок у Парижі з побиттям невідомими українського підлітка Юрія. Молимося за його одужання. Наші консули у постійному контакті з рідними юнака і взаємодіють з французькими правоохоронцями для швидкого і об’єктивного розслідування.Тримаю питання на особистому контролі. pic.twitter.com/80RGAhSW74 — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) January 21, 2021

У Парижі (Франція) 15 січня група злочинців у масках з металевими кийками, битками та ножами здійснили напад на 14-річного українця Юрія, коли він з друзями повертався з коледжу.

Побиття сталося поблизу Ейфелевої вежі.

Французькі лікарі діагностували у молодого хлопця пробитий череп у кількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебуває у тяжкому стані. Хлопець зараз перебуває в комі в реанімаційному відділенні. Його стан критичний.