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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Силой затащили в авто: в Харькове неизвестные похитили мужчину возле ТЦ

В Харькове трое неизвестных злоумышленников похитили мужчину. Полиция уже установила личность потерпевшего — это 26-летний местный житель.

Силой затащили в авто: в Харькове неизвестные похитили мужчину возле ТЦ

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.

— 21 января в дежурную часть поступило сообщение о том, что на парковке возле торгового центра на улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes мужчину, который оказывал сопротивление, — рассказали в ГУ НП в Харьковской области.

Полиция объявила о плане Перехват. Во время розыска правоохранители обнаружили в Кировоградской области на обочине сожженный Mercedes, на котором скрылись похитители.

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Розыск продолжается.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Похищение в Тернополе

В декабре злоумышленники похитили предпринимателя в Тернополе. Они напали на него, когда он возвращался домой из гостей вместе с женой. После этого мужчину запихнули в багажник, пытали и требовали деньги.

Подробнее о похищении предпринимателя в Тернополе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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