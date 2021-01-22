Силою затягли в авто: у Харкові невідомі викрали чоловіка біля ТЦ

У Харкові троє невідомих зловмисників викрали чоловіка. Поліція вже встановила особу потерпілого – 26-річний місцевий житель.

Нині правоохоронці розшукують зловмисників.

– 21 січня близько чергової частини надійшло повідомлення про те, що на місці для паркування біля торговельного центру по вулиці Академіка Павлова троє невідомих силою затягли в автомобіль Mercedes чоловіка, який чинив опір, – розповіли у ГУ НП у Харківській області.

Поліція оголосила про план Перехоплення. Під час розшуку правоохоронці виявили в Кіровоградській області на узбіччі спалений Mercedes, на якому втекли викрадачі.

Оперативно-розшукові заходи тривають.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Викрадення у Тернополі

У грудні зловмисники викрали підприємця у Тернополі. Вони напали на нього, коли він повертався додому з гостей разом з дружиною. Після цього чоловіка запхали в багажник, катували та вимагали гроші.

Детальніше про викрадення підприємця у Тернополі читайте на Фактах ICTV.