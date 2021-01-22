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Євгенія Шапоренко |

Силою затягли в авто: у Харкові невідомі викрали чоловіка біля ТЦ

У Харкові троє невідомих зловмисників викрали чоловіка. Поліція вже встановила особу потерпілого – 26-річний місцевий житель.

Силою затягли в авто: у Харкові невідомі викрали чоловіка біля ТЦ

Нині правоохоронці розшукують зловмисників.

– 21 січня близько чергової частини надійшло повідомлення про те, що на місці для паркування біля торговельного центру по вулиці Академіка Павлова троє невідомих силою затягли в автомобіль Mercedes чоловіка, який чинив опір, – розповіли у ГУ НП у Харківській області.

Поліція оголосила про план Перехоплення. Під час розшуку правоохоронці виявили в Кіровоградській області на узбіччі  спалений Mercedes, на якому втекли викрадачі.

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Оперативно-розшукові заходи тривають.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Викрадення у Тернополі

У грудні зловмисники викрали підприємця у Тернополі. Вони напали на нього, коли він повертався додому з гостей разом з дружиною. Після цього чоловіка запхали в багажник, катували та вимагали гроші.

Детальніше про викрадення підприємця у Тернополі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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