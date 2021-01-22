У Парижі (Франція) 15 січня група злочинців у масках з металевими кийками, битками та ножами напала на 14-річного українця Юрія, коли він з друзями повертався з коледжу.

Побиття сталася неподалік від Ейфелевої вежі і торгового центру Beaugrenelle. Друзям хлопця вдалося втекти.

У Юрія пробитий череп у кількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебуває у тяжкому стані. Хлопець зараз перебуває в комі в реанімаційному відділенні. Його стан критичний.

Поки невідомо з якою метою стався напад на підлітка. 22 січня йому виповнилося 15 років.











У Парижі сильно побили 14-річного українця – підліток у комі / 3 фотографии

В Одесі батько привселюдно відлупцював сина