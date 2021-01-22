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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Парижі сильно побили 14-річного українця – підліток у комі

У Парижі (Франція) 15 січня група злочинців у масках з металевими кийками, битками та ножами напала на 14-річного українця Юрія, коли він з друзями повертався з коледжу.

У Парижі сильно побили 14-річного українця – підліток у комі

Побиття сталася неподалік від Ейфелевої вежі і торгового центру Beaugrenelle. Друзям хлопця вдалося втекти.

У Юрія пробитий череп у кількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебуває у тяжкому стані. Хлопець зараз перебуває в комі в реанімаційному відділенні. Його стан критичний.

Поки невідомо з якою метою стався напад на підлітка. 22 січня йому виповнилося 15 років.

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  • У Парижі сильно побили 14-річного українця
  • У Парижі сильно побили 14-річного українця
  • У Парижі сильно побили 14-річного українця
  • У Парижі сильно побили 14-річного українця
  • У Парижі сильно побили 14-річного українця
  • У Парижі сильно побили 14-річного українця
У Парижі сильно побили 14-річного українця – підліток у комі / 3 фотографии

В Одесі батько привселюдно відлупцював сина

В Одесі батько привселюдно побив сина посеред вулиці. Чоловік спочатку вдарив дитину по шиї, а потім почав гамселити ногами.

Від отриманих ударів хлопець падав на землю.

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