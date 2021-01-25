На Сумщине 19-летний парень забил табуреткой свою соседку

На Сумщине молодой парень до смерти забил 52-летнюю женщину, которая проживала с ним по соседству, а чтобы тело не нашли, забросал его вещами.

Исчезновение женщины заметили после того, как она уже который день не выходила на связь. Пока родственники ехали в деревню, к женщине уже заглянул другой сосед, который и увидел последствия злой расправы. Тело хозяйки было покрыто синяками и ранами.

Работники полиции оперативно разыскали и задержали злоумышленника в городе Сумы. Им оказался друг дочери, чью мать убил парень.

За что же он так жестоко расправился с женщиной? Сам парень четко так и не смог объяснить, мол, зашел в гости, слово за слово, что-то не понравилось, тогда и схватился за табурет.

За эту бессмысленную и жестокую расправу парню светит 15 лет тюрьмы.

На Винничине мужчину пытали из-за ревности

В поселке Войтовка в Винницкой области мужчина похитил и взял в заложники нового избранника своей бывшей жены.

В своем доме он сильно побил конкурента, снимая процесс на камеру, а потом привязал и удерживал всю ночь.

Однако, по словам самого нападавшего, он никого не захватывал в заложники. Зато уверяет, что вместе с “конкурентом” они до утра пили водку и разговаривали о жизни.

А вот похищение мужчины он отрицать не стал — причиной стало то, что тот не подходит его бывшей жене характером.