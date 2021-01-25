На Сумщині 19-річний хлопець забив табуреткою свою сусідку

На Сумщині молодий хлопець до смерті забив 52-річну жінку, яка проживала з ним по сусідству, а щоб тіло не знайшли, закидав його речами.

Зникнення жінки помітили після того, як вона уже котрий день не виходила на зв’язок. Поки родичі їхали у село, до жінки вже навідався інший сусід, який і побачив наслідки лихої розправи. Тіло господині було вкрите синцями та ранами.

Працівники поліції оперативно розшукали та затримали зловмисника у місті Суми. Ним виявився друг доньки, чию матір убив хлопець.

За що ж він так жорстоко розправився із жінкою? Сам хлопець чітко так і не зміг пояснити, мовляв, зайшов у гості, слово за слово, щось не сподобалося, тоді і схопився за табурет.

За цю безглузду і жорстоку розправу парубкові світить 15 років в’язниці.

На Вінничині чоловіка катували через ревнощі

У селищі Війтівка на Вінничині чоловік викрав та взяв у заручники нового обранця своєї колишньої дружини.

У своєму будинку він добряче побив конкурента, знімаючи процес на камеру, а потім прив’язав та утримував усю ніч.

Однак за словами самого нападника, він нікого не захоплював у заручники. Натомість запевняє, що разом із “конкурентом” вони до ранку пили горілку та розмовляли про життя.

А от викрадення чоловіка він заперечувати не став – причиною стало те, що той не підходить його колишній дружині характером.