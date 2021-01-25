В Одессе снова сообщили о минировании 373 детсадов

В полицию поступило сообщение о том, что 373 детских сада, школы, лицеи и учебно-воспитательные учреждения Одессы и области заминированы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о минировании учебных заведений.

По данным Нацполиции, туда направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений, взрывотехники, кинологи и спасатели.

15 января похожие сообщения поступили на электронный адрес полиции Одессы. Тогда сообщалось о заминировании 185 детских садов города.

Тогда работники правоохранительных органов также проверяли все учебные учреждения, однако взрывчатки не было найдено.

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Сейчас в Украине предусмотрено наложение штрафа за звонки о псевдозаминировании.

Законодательством предусмотрено, что лица будут штрафовать на сумму от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Или же нарушителям грозит арест до шести месяцев или лишение свободы на срок от двух до шести лет.