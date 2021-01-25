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Оксана Доротюк |

В Одесі знову повідомили про мінування 373 дитсадків

До поліції надійшло повідомлення про те, що 373 дитячих садочка, школи, ліцеї та учбово-виховні заклади Одеси та області заміновані.

Вибухотехнічна служба

Наразі працівники правоохоронних органів перевіряють інформацію щодо мінування закладів освіти.

За даними Нацполіції, туди скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

15 січня схожі повідомлення надійшли на електронну адресу поліції Одеси. Тоді повідомлялось про замінування 185 дитячих садочків міста.

Тоді працівники правоохоронних органів також перевіряли усі навчальні установи, проте вибухівок не було знайдено.

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Джерело: Нацполіція

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