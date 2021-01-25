Вбивство чи нещасний випадок? У Львові загадково померла пара коханців

У Львові за загадкових обставин померли 18-річна дівчина та 21-річний юнак.
Двоє хлопців орендували квартиру на добу та запросили до себе дівчат. Проте зранку одна пара прокинулася, а інша була вже неживою.
Проте дівчина та хлопець, які залишилися живими, так і не змогли правоохоронцям пояснити, що саме сталося тієї ночі.
Перша версія поліції – молоді коханці вчаділи. Пара, яка вижила, не має ознак отруєння чадним газом. А у квартирі встановлені сучасні газові прилади, які працюють без збоїв.
Слідчі нині чекають висновки спеціальної комісії та судово-медичного експерта. Тільки вони зможуть назвати причини трагедії. Чи було це якесь отруєння чи йдеться про вбивство.
Отруєння чадним газом у Маріуполі
У Маріуполі в приватному будинку в результаті отруєння природним газом загинули три людини.
Служба підкреслила, що ознак пожежі не виявлено і підрозділи ДСНС не притягувалися.