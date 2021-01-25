PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Вбивство чи нещасний випадок? У Львові загадково померла пара коханців

У Львові за загадкових обставин померли 18-річна дівчина та 21-річний юнак.

Вбивство чи нещасний випадок? У Львові загадково померла пара коханців

Двоє хлопців орендували квартиру на добу та запросили до себе дівчат. Проте зранку одна пара прокинулася, а інша була вже неживою.

Проте дівчина та хлопець, які залишилися живими, так і не змогли правоохоронцям пояснити, що саме сталося тієї ночі.

Читайте
Встромила ніж у груди: у Києві жінка через ревнощі напала на чоловіка

Перша версія поліції – молоді коханці вчаділи. Пара, яка вижила, не має ознак отруєння чадним газом. А у квартирі встановлені сучасні газові прилади, які працюють без збоїв.

Слідчі нині чекають висновки спеціальної комісії та судово-медичного експерта. Тільки вони зможуть назвати причини трагедії. Чи було це якесь отруєння чи йдеться про вбивство.

Отруєння чадним газом у Маріуполі

У Маріуполі в приватному будинку в результаті отруєння природним газом загинули три людини.

Служба підкреслила, що ознак пожежі не виявлено і підрозділи ДСНС не притягувалися.

Джерело: Надзвичайні новини

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка