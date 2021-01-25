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Оксана Доротюк |

Везла подарок мужу: на Харьковщине обнаружили россиянку со снайперским прицелом

Работники Харьковского отряда Госпогранслужбы задержали гражданку Российской Федерации, которая хотела незаконно через границу переместить прицел к снайперской винтовки.

Везла подарок мужу: на Харьковщине обнаружили россиянку со снайперским прицелом

24 января россиянка 1982 года рождения, направляясь в Россию на автомобиле Daewoо, хотела через границу провезти снайперский прицел.

Планам иностранной гражданки помешал служебная собака пограничников, которая при осмотре машины указал на сумку иностранки. В чемодане был обнаружен оптический прицел ПСО-1 до снайперской винтовки Драгунова.

Он входит в список товаров военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю.

Гражданка России сообщила, что прицел принадлежал ее покойному отцу, а везла она его своему мужу, который занимается охотой.

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Сейчас продолжается экспертиза, а прицел передали в Нацполиции.

Незаконные перевозки через границу

24 января в аэропорту Борисполь пограничники помешали попытке ввоза большого количества незадекларированных фальсифицированных вещей в Украину.

Граждан Азербайджана прибыл в Украину из Турции с девятью чемоданами, в которых нашли 205 кг одежды — подделки известных брендов. Среди них в частности были вещи Louis Vuitton, Prada, Moncler, Pierre Cardin, Calvin Klein и другие.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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