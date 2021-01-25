Працівники Харківського загону Держприкордонслужби затримали громадянку Російської Федерації, яка хотіла незаконно через кордон перемістити приціл до снайперської гвинтівки.

24 січня росіянка 1982 року народження, прямуючи до Росії на автомобілі Daewoо, хотіла через кордон провезти снайперський приціл.

Планам іноземної громадянки завадив службовий собака прикордонників, який під час огляду автівки вказав на сумку іноземки. У валізі був виявлений оптичний приціл ПСО-1 до снайперської гвинтівки Драгунова.

Він входить до списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

Громадянка Росії повідомила, що приціл належав її покійному батьку, а везла вона його своєму чоловіку, який займається полюванням.

Наразі триває експертиза, а приціл передали до Нацполіції.

Незаконні перевезення через кордон

24 січня В аеропорту Бориспіль прикордонники завадили спробі ввезення великої кількості незадекларованих фальсифікованих речей до України.

Громадян Азербайджану прибув до України з Туреччини з дев’ятьма валізами, у яких знайшли 205 кг одягу – підробки відомих брендів. Серед них зокрема були речі Louis Vuitton, Prada, Moncler, Pierre Cardin, Calvin Klein та інші.