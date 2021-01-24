Иностранец пытался ввезти в Украину 205 кг одежды — подделок известных брендов

В аэропорту Борисполь пограничники помешали попытке ввоза на территорию Украины большого количества незадекларированных фальсифицированных вещей.

Граждан Азербайджана прибыл в Украину из Турции с девятью чемоданами, в которых нашли 205 кг одежды — подделки известных брендов. Среди них в частности были вещи Louis Vuitton, Prada, Moncler, Pierre Cardin, Calvin Klein и другие.

Перед въездом иностранец выбрал для прохождения таможенного контроля систему зеленый коридор. Она предусматривает, что у пассажира нет товаров, общая сумма которых превышает €1 тыс.

Читайте Иностранец пытался пересечь границу Украины с поддельным документом

По факту происшествия составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины, гражданину Азербайджана может грозить штраф в размере 100 необлагаемых минимумов.

Накануне пограничники задержали в Борисполе наркокурьера. Мужчина пытался провезти наркотики в банке из-под томатной пасты. Стоимость изъятого вещества составляет 2 млн грн.