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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Более 200 кг одежды — в Борисполе задержали партию подделок известных брендов

В аэропорту Борисполь пограничники помешали попытке ввоза на территорию Украины большого количества незадекларированных фальсифицированных вещей.

Более 200 кг одежды — в Борисполе задержали партию подделок известных брендов

Граждан Азербайджана прибыл в Украину из Турции с девятью чемоданами, в которых нашли 205 кг одежды — подделки известных брендов. Среди них в частности были вещи Louis Vuitton, Prada, Moncler, Pierre Cardin, Calvin Klein и другие.

Перед въездом иностранец выбрал для прохождения таможенного контроля систему зеленый коридор. Она предусматривает, что у пассажира нет товаров, общая сумма которых превышает €1 тыс.

Иностранец пытался ввезти в Украину 205 кг одежды — подделок известных брендов

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По факту происшествия составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины, гражданину Азербайджана может грозить штраф в размере 100 необлагаемых минимумов.

Накануне пограничники задержали в Борисполе наркокурьера. Мужчина пытался провезти наркотики в банке из-под томатной пасты. Стоимость изъятого вещества составляет 2 млн грн.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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