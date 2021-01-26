Сжег волосы и бил сковородой: на Киевщине гость до смерти пытал хозяина

В Киевской области мужчина до смерти пытал своего односельчанина. После издевательств преступник всю ночь охранял потерпевшего, чтобы никто не вызвал медиков и полицию. За медленной смертью мужа наблюдала жена, однако не смогла ему помочь.

Вечером к дому Аллы и Руслана пришли незваные гости — двое жителей села, один из которых уже отбыл несколько сроков в тюрьме. Во время застолья женщина пожаловалась, что муж часто бьет ее.

Экс-заключенный Александр решил проучить хозяина дома. Сначала он ударил ему кулаком в лицо и бил ногами. После этого преступник схватил с печки сковороду и несколько раз ударил Руслана по голове. Затем достал зажигалку и сжег ему волосы.

Поражали током, били и пытали для видео

В Житомирской области будут судить группу видеоблогеров. Они снимали на видео сцены физического насилия и пытки. На кадрах они поражали током, поджигали и били друг друга и других людей.