Палив волосся і бив пательнею: на Київщині гість до смерті закатував господаря

У Київській області чоловік до смерті закатував свого односельчанина. Після знущань злочинець всю ніч стеріг потерпілого, щоб ніхто не викликав медиків і поліцію. За повільною смертю чоловіка спостерігала дружина, однак не змогла йому допомогти.

Увечері до будинку Алли та Руслана прийшли непрохані гості – двоє мешканців села, один з яких вже відбув кілька термінів у в’язниці. Під час застілля жінка поскаржилась, що чоловік часто б’є її.

Екс-в’язень Олександр вирішив провчити господаря будинку. Спочатку він вдарив йому кулаком в обличчя та гамселив ногами. Після цього злочинець схопив із пічки пательню та кілька разів ударив Руслана по голові. Потім дістав запальничку і спалив йому волосся.

Уражали струмом, били та катували для відео

На Житомирщині судитимуть групу відеоблогерів. Вони знімали на відео сцени фізичного насилля та катування. На кадрах вони уражали струмом, підпалювали та били один одного та інших осіб.