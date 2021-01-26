В “ЛНР” обнаружили тайник оружия боевика

В Луганской области обнаружили тайник с РПГ, ручными гранатами и запалами. Военные средства поражения хранил в подвале один из боевиков.

В поселке Станица Луганская сотрудники СБУ изъяли в подвале противотанковый гранатомет РПГ-18, 29 ручных гранат дистанционного действия Ф-1 и три запала УЗРГМ, предназначенные для взрыва разрывного заряда.

По данным СБУ, в 2014 году хранилище обустроил боевик, которого объявили в розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Оружие отправили на экспертизу. Открыто производство статье 263 Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами УК Украины. Следствие продолжается.

Коваленко признался в сотрудничестве со спецслужбами РФ и “ЛНР”

СБУ задержала херсонского сепаратиста Эдуарда Коваленко, который признался в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации и так называемой ЛНР.

Задержанный занимался организацией массовых протестов, в частности против вступления Украины в НАТО. За это Коваленко получил более $20 тыс.

Целью такой деятельности была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране.