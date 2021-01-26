У “ЛНР” виявили схованку зброї бойовика

У Луганській області виявили схованку з РПГ, ручними гранатами й запалами. Військові засоби ураження зберігав у підвалі один із бойовиків.

У селищі Станиця Луганська співробітники СБУ вилучили у підвалі протитанковий гранатомет РПГ-18, 29 ручних гранат дистанційної дії Ф-1 та три запали УЗРГМ, призначені для вибуху розривного заряду.

За даними СБУ, у 2014 році сховище облаштував бойовик, якого оголосили у розшук за участь у незаконних збройних формуваннях.

Зброю відправили на експертизу. Відкрито провадження статтею 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами КК України. Слідство триває.

Коваленко зізнався у співпраці зі спецслужбами РФ та “ЛНР”

СБУ затримала херсонського сепаратиста Едуарда Коваленка, який зізнався у співпраці зі спецслужбами Російської Федерації й так званої ЛНР.

Затриманий займався організацією масових протестів, зокрема проти вступу України до НАТО. За це Коваленко отримав понад $20 тис.

Метою такої діяльності була дискредитація органів державної влади та дестабілізація ситуації в країні.