Ограбил, избил и изнасиловал: на Черкащине подросток надругался над 51-летней женщиной

В Черкасской области в селе Ерки 16-летний парень изнасиловал и порезал ножом 51-летнюю женщину, которая возвращалась с работы. Парень выследил свою жертву, а потом затащил в густые заросли, забрал у нее последние деньги и телефон, а затем жестоко надругался над ней.

Чтобы скрыть следы своей кровавой расправы, несовершеннолетний трижды хладнокровно ножом проткнул женщине шею и покинул истекать кровью.

Окровавленная жертва притворилась мертвой, а когда резник ушел, она смогла собрать силы и дойти за помощью.

Испуганные селяне сразу вызвали скорую и полицию. Окровавленную женщину медики немедленно увезли в ближайшую больницу, а полиция начала искать злоумышленника.

Как оказалось, он уже женат с несовершеннолетней девушкой и у них есть ребенок. Придя домой после такого надругательства, он рассказал ей обо всем, а она еще потом оправдывала его перед полицией.

Пока будет продолжаться расследование, несовершеннолетний два месяца пробудет в СИЗО.

Изнасилование малолетних

В Харькове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина. Он скрывался в поселке Великий Бурлук, где утром 23 ноября его задержали.

Девушка рассказала, с вечера 17 ноября и до утра 18 ноября находилась в квартире соседа, который силой затащил ее туда, а потом связал и изнасиловал.