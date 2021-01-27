Пограбував, побив та зґвалтував: на Черкащині підліток познущався з 51-річної жінки

На Черкащині у селі Єрки 16-річний парубок зґвалтував та порізав ножем 51-річну жінку, яка поверталася з роботи. Хлопець вистежив свою жертву, а потім затягнув у хащі, забрав у неї останні гроші і телефон, а після цього жорстоко познущався над нею.

Аби приховати сліди кривавої розправи, неповнолітній тричі холоднокровно ножем проштрикнув жінці шию та покинув стікати кров’ю.

Закривавлена жертва прикинулася мертвою, а коли різник пішов геть, змогла зібрати сили і дійти за допомогою.

Перелякані селяни одразу викликали швидку та поліцію. Закривавлену жінку медики негайно повезли до найближчої лікарні, а поліція почала шукати зловмисника.

Як виявилося, він уже одружений з неповнолітньою дівчиною і у них є дитина. Прийшовши додому після такої наруги, він розповів їй про все, а вона ще потім виправдовувала його перед поліцією.

Поки триватиме розслідування, неповнолітній два місяці пробуде в СІЗО.

Зґвалтування малолітніх

У Харкові затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 15-річної дівчинки. Ним виявився раніше судимий 44-річний чоловік. Він переховувався у селищі Великий Бурлук, де вранці 23 листопада його затримали.

Дівчина розповіла, з вечора 17 листопада і до ранку 18 листопада перебувала в квартирі сусіда, який силою затягнув її туди, а потім зв’язав та зґвалтував.