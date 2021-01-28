На Львовщине руководитель отделения банка присваивала средства клиента

Во Львовской области задержали руководителя отделения банка, которая присвоила себе средства клиента в размере $30 тыс.

В 2018 году 37-летняя женщина подделала финансовые документы. Она открывала карточные счета на клиента без его ведома и переводила на них средства. Впоследствии злоумышленница снимала со счетов наличные, которые забирала себе.

Женщине объявили подозрение по статье 191 Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением УК Украины.

Ей грозит лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет. Следствие продолжается.

На Днепропетровщине чиновник присвоил 4,3 млн грн

В Днепропетровской области в. о. председателя одной из РГА с инженером-землеустроителем присвоили 4,3 млн грн во время инвентаризации земель.

Мужчины заверили печатью организации работы, которые на самом деле не выполняли. Злоумышленники узнали о возможной проверке документов и попытались согласовать бумаги в Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, однако получили 41 отказ.